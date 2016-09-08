國慶3天連假 高鐵加開90班車

今年國慶日有3天連續假期，台灣高鐵為加強服務旅客返鄉及旅遊的需求，將於10月7日（五）至10月11日（二）為期5天的國慶疏運期間，加開南下41班、北上49班，共90班次列車，總計5天提供763班次列車的旅運服務，並維持自由座及「早鳥優惠」。旅客可自9月10日（六）凌晨零時起，透過一萬多家高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間之去回程車票。

在國慶假期疏運期間，高鐵公司特別規劃「早鳥優惠」適用班次達428班，佔疏運期間總班次56%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠，數量有限，越早購買機會越大。（早鳥優惠適用車次表）同時亦提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃各種返鄉、出遊行程，輕鬆享受超值的高鐵國慶假期。（更多精彩行程，請參考高鐵假期網頁）

此外，高鐵公司於疏運期間規劃245班次適用「大學生優惠」，提供5折、7折或85折優惠，大專院校學生可於網路訂票，或於便利商店、車站售票窗口一次完成訂位、付款、取票，乘車時再持有效之本人學生證正本以備查驗。

高鐵國慶疏運期間，各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站時即可直接進站乘車，節省排隊購票時間並避開車站人潮。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」、「週一悠遊日」及「商務車廂限量升等」等專案，惟「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等暫不適用。

(中時)