基本工資今審議 勞方代表：2萬6千元

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6名出席基本工資審議會議的勞方代表，一致要求基本工資至少需調高至月薪2萬6千元、時薪164元，才能維持社會弱勢勞工基本生活及購買力。（黃世麒攝）

勞動部8日召開「基本工資審議會議」，全國勞工聯合總工會理事長莊月琴、全國聯合總工會常務理事廖修暖、全國總工會常務監事張上萬、全國勞工聯盟總會理事長陳福俊、全國產業總工會理事長莊爵安、全國勞工聯合總工會副理事長曾榮祥等勞方代表，一致要求基本工資至少需調高至月薪2萬6千元、時薪164元，才能維持社會弱勢勞工基本生活及購買力。

(中時)