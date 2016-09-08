大巨蛋案遭批鬧劇 柯：是在解決爛攤子

圖為大巨蛋。（陳信翰攝）

大巨蛋案峰迴路轉，從原本外界都認為應會終止契約，到今天宣布暫不解約，前市長郝龍斌辦公室對此批評「鬧劇一場」。柯文哲今回應，整個大巨蛋的後續我們還在觀察，今天暫時未終止契約，但其實相關工作都準備好了，說鬧劇那些，「問題不是我們造成的」，這是10幾年累積下來，且現在市府團隊是在解決問題而不是製造問題，是在解決爛攤子；柯也說，不願意再多作回應。

媒體詢問，過去一直要求遠雄改善公安，否則終止契約，現在卻憑一紙同意書就說感受到遠雄誠意，要給遠雄最後一次機會，市民是否會對市府失去信任？柯文哲表示，今天是暫時停止終止契約，但沒有放棄這權利，全部都準備好了，政治上還有政治成本，希望用最小成本解決這件事。

副市長鄧家基補充說，如果遠雄未來不依照契約、建築法相關規定，仍會終止契約，他必須在法定程序能夠完成審查，公共安全部分，也是立即施作負起全部責任，趕工計畫要同步送出來。

法務局長楊芳玲表示，6月8日發給遠雄的公文效力仍存在，也就是終止契約的權利仍存在。不去行使的權力的理由，是因遠雄公開承諾按照法規完成後續改善，也對社會承諾願意按照法規規定改善，雖然目前可能看不出具體行動，但市府願意再一個機會，對社會大眾承諾，先聽其言，後續更慎重觀其行。

有把握在第一任任期內完成興建？柯文哲說，監察院糾正部分鄧副市長的議約小組繼續走，但坦白講能否在任內蓋完，取決於遠雄一念之間，他想通了就願意退讓一點、少賺一點，讓市民有更安全的巨蛋，有時意氣之爭，他想一想應該會同意，事情會比較順利。而且，一直拖下去對他也不利，市府還是可以終止契約。

(中時)