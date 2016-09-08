帥尪勇奪男配角 蔡少芬樂歪自肥「恭喜蔡少芬」

蔡少芬與張晉堪稱是演藝圈的模範夫妻。（圖／取材自蔡少芬微博）

張晉昨晚勇奪華鼎獎最佳男配角，蔡少分開心P圖分享喜悅。（圖／取材自蔡少芬微博）

第20屆華鼎獎中國電影滿意度調查發布盛典昨（7日）落幕，其中曾以《一代宗師》奪下香港電影金像獎最佳男配角的武打明星張晉，再以《殺破狼2》拿到生涯首座華鼎獎最佳男配角，讓老婆、《甄環傳》「皇后」蔡少芬樂歪，開心轉發消息更自肥「恭喜蔡少芬！」逗趣發言笑歪網友。

出道前曾當過不少女星，如《小李飛刀》賈靜雯、《臥虎藏龍》章子怡、楊紫瓊等武打替身的張晉，近幾年演藝事業成績傲人，2014年《一代宗師》「馬三」一角入圍多個電影獎項，最後成功奪下金像獎最佳男配角，而在今年則憑《葉問3》、《殺破狼2》雙入圍金像獎，雖然結果與獎座失之交臂，但已經讓更多人認識他，也使他擺脫了長年的「蔡少芬老公」封號。

張晉在昨晚拿下最佳男配角後，開心於微博發文，謙虛地說：「謝謝，感恩！繼續上路」，而從2人相識至相戀，甚至結婚都不曾因為名氣、背景相差太大趾高氣昂的蔡少芬，也轉貼老公的文章，笑道：「你的榮耀，就是我的驕傲！恭喜蔡少芬！」驕傲中不忘自肥的趣味發言令網友笑翻，忍不住笑虧「哪有這樣的！」、「娘娘又化身小迷妹啦！」

(中時電子報)