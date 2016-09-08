帥尪勇奪男配角 蔡少芬樂歪自肥「恭喜蔡少芬」
第20屆華鼎獎中國電影滿意度調查發布盛典昨（7日）落幕，其中曾以《一代宗師》奪下香港電影金像獎最佳男配角的武打明星張晉，再以《殺破狼2》拿到生涯首座華鼎獎最佳男配角，讓老婆、《甄環傳》「皇后」蔡少芬樂歪，開心轉發消息更自肥「恭喜蔡少芬！」逗趣發言笑歪網友。
出道前曾當過不少女星，如《小李飛刀》賈靜雯、《臥虎藏龍》章子怡、楊紫瓊等武打替身的張晉，近幾年演藝事業成績傲人，2014年《一代宗師》「馬三」一角入圍多個電影獎項，最後成功奪下金像獎最佳男配角，而在今年則憑《葉問3》、《殺破狼2》雙入圍金像獎，雖然結果與獎座失之交臂，但已經讓更多人認識他，也使他擺脫了長年的「蔡少芬老公」封號。
張晉在昨晚拿下最佳男配角後，開心於微博發文，謙虛地說：「謝謝，感恩！繼續上路」，而從2人相識至相戀，甚至結婚都不曾因為名氣、背景相差太大趾高氣昂的蔡少芬，也轉貼老公的文章，笑道：「你的榮耀，就是我的驕傲！恭喜蔡少芬！」驕傲中不忘自肥的趣味發言令網友笑翻，忍不住笑虧「哪有這樣的！」、「娘娘又化身小迷妹啦！」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。