詐欺車手拒檢逃逸 員警鍥而不捨查獲

西屯派出所員警發現1輛形跡可疑白色BMW自小客車，示意駕駛將車輛靠路邊受檢，卻置之不理！（陳世宗翻攝）

員警於林姓及黃姓男子使用的白色BMW自小客車內，起獲銀聯卡及提款卡共計26張。（陳世宗翻攝）

警方從車上還搜出詐騙所得新臺幣80萬5000元。（陳世宗翻攝）

「鍥而不捨、手到擒來！」台中市政府警察局第六分局西屯派出所副所長裘景智、警員陳晧傑於7日17時23分許行經福星路與烈美街口發現1輛形跡可疑之白色BMW自小客車，趨前示意駕駛將車輛靠路邊受檢；未料駕駛心虛拒絕受檢並加速逃逸，還沿路丟出大量提款卡，員警見狀在後尾隨追緝。

警方指出，當員警一路鍥而不捨追趕於17時26分許，發現歹徒車輛逃逸至西安街18巷42號前，因巷道狹小進退不得，警方見機不可失，遂掏槍喝斥車上2人立刻下車受檢；經查駕駛為林姓男子（30歲，無業）及副駕駛座黃姓男子（25歲，無業），有詐欺及偽造文書前科，2人坦承擔任詐欺集團車手，於車上查獲大批銀聯卡、提款卡及現金。

警方表示，西屯所員警於林姓及黃姓男子使用之白色BMW自小客車內起獲銀聯卡及提款卡共計26張，以及詐騙所得新臺幣80萬5000元。全案警詢後，依詐欺罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

警方執勤認真，面對歹徒拒檢逃逸時，還能鍥而不捨追緝處置得宜，將廣大市民所痛恨之詐騙集團成員查獲到案，獲得民眾有口皆碑。

(中時)