登革熱通報隱藏期略升 見症狀速就醫

疾管署發現，登革熱疑似個案發病到通報天數有延長，可能導致隱藏在社區的個案未被掌握。除可能擴大傳染疑慮，患者也可能因延遲就醫，讓病情加重。

衛生福利部疾病管制署統計，上週（8月28日至9月3日）全國登革熱通報數較前幾週下降，且通報病例隱藏期（個案發病到院所通報日數）有延長現象。

全國上週疑似登革熱通報數為180例，較前4週平均值（190例）下降。全國隱藏期平均值（2.6日）與重點防治的南高屏3縣市隱藏期平均值（2.5日），都比前一週（分別為2.3及2.1日）略為上升；南高屏以外縣市平均值也略高於全國，達3.3日。

疾管署副署長莊人祥表示，登革熱通報數下降、隱藏期延長，可能的原因包含患者症狀可能輕微、覺得休息可自癒就延遲就醫；另一個原因是醫生看診時可能患者症狀非典型，沒有及時辨識出是登革熱，或沒有詢問患者有沒有旅遊史。

莊人祥說，隱藏期延長，除增加擴大傳染疑慮，患者也可能因為延遲就醫，導致病情加重。

南台灣近期無增加本土確診病例，但東南亞／南亞近期登革熱疫情處相對高點或呈上升趨勢，新加坡、越南、菲律賓等國人經常出國地，登革熱疫情都高於去年同期。

今年自5月1日入夏以來，共4例本土病例，較前2年同期大幅減少，但今年境外移入個案至9月6日累計252例，為歷年同期累計數最高，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

莊人祥說，現在是登革熱流行季節，且近日中南部也都有大雨，南高屏地區或自東南亞流行地區返國的民眾應提高警覺，有疑似症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應及早就醫並告訴醫師相關旅遊史；也請醫療院所如遇有疑似個案應立即通報，方便衛生單位即時啟動防治工作。1050908

(中央社)