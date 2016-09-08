實名制開賣 中秋連假台鐵花東2332座位10分鐘完售

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台鐵花東車票實名制昨系統連線出問題，還好今天順利運作。(圖截自中天新聞)

中秋連假將至，台鐵針對花東地區疏運，將於9月14日、15日及18日加開6班次實名制專車，但原訂於昨天開放訂票，卻發生系統連線問題，導致延至今天重新開放，系統順利運作，開放訂票10分鐘內，總計2332張車票訂票立即額滿。

台鐵指出，今天上午6時起一開放訂票10分鐘內，總計2332張車票訂票立即額滿。台鐵提醒，實名制列車不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票。請訂妥車票民眾備齊身分證明文件，務必於2日內至各車站取票。

台鐵表示，如有退票或釋出車票，9日起開放符合實名制資格者到各車站現場臨櫃購票，根據今年端午首度試辦實名制經驗，上次訂票未取共將近50張，仍有機會於各車站窗口搶釋出車票；另外，乘車前一日則開放一般民眾現場購票。

台鐵也提醒完成取票旅客，搭車當天於車上驗票若未攜帶身分證或資格不符，將視為無票旅客補票並加收5成票價。

(中時)