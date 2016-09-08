僅距3公尺！俄戰機危險攔截美軍機

我要評比

美國國防部官員指出，俄羅斯7日升空攔截美國偵察機，最近距離僅3公尺，此舉相當危險且不專業。圖為Su-27戰鬥機(圖/shutterstock提供)

俄羅斯Su-27戰鬥機7日於黑海上空攔截美國偵察機，兩機最近距離僅3公尺，幸未釀擦撞事故。美國國防部官員批，俄戰機此舉極為危險及不專業。

根據英國廣播公司《BBC》報導，美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）表示，美國海軍P-8海神式海上巡邏機在國際空域執行例行任務時，遭俄羅斯一架蘇愷27戰鬥機危險攔截，「此次行動恐會造成美俄不必要緊張局勢，也可能導致誤判或事故發生」。

《法新社》援引一名匿名國防部官員消息，指俄羅斯戰機原保持9公尺距離，後逼近為3公尺。

俄國防部反駁美國防部說法，指俄羅斯目前正黑海執行軍演，戰機攔截美國偵察機是因美機當時往俄國領空飛行，且又關閉詢答機，俄戰機只得以逼近機身方式，確認其機翼編號。俄羅斯國防部聲明強調，俄戰機此次行動完全遵照國際法規。

(中時電子報)