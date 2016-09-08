阿里山森鐵受豪雨影響 今、明全面停駛

阿里山森林鐵路受連日豪雨影響，本線44.7公里處土石邊坡滑落，造成隧道及鋼軌損壞，列車無法通行，台鐵今天宣布，今、明2天將進行搶修作業，因此阿里山森林鐵路8、9日今、明兩天內，本線嘉義至奮起湖間阿里山號列車停駛。

台鐵指出，有關阿里山森林鐵路列車停駛相關退票及退費規定，因列車停駛、未及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至臺鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費。

符合退票規定之已完成網路付款之車次，仍請先取出乘車票，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至臺鐵局及森林鐵路車站售票窗口辦理全額退票，免收退票手續費。

有關列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，請於上午8時至下午5時前電洽森鐵嘉義售票處(05)2256918、2229010，北門車站(05)2768094，奮起湖車站(05)2561007，阿里山車站(05)2679833、2679200(24小時服務)。

(中時)