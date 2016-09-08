男子吸K他命昏睡 警方手到擒來

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

警方獲報趕往環中路與朝馬路口時，發現田姓駕駛坐於駕駛座昏睡。（陳世宗翻攝）

警方於副駕駛座手提袋內查獲改造手槍1支，子彈3發及中國銀聯卡29張等。（陳世宗翻攝）

「歹路不可行！」台中市警局第六分局市政派出所員警，7日23時30分許，獲報有汽車駕駛在環中路與朝馬路口停等紅燈時竟然昏睡；警方趕赴現場發現田姓駕駛(86年次)坐於駕駛座昏睡。

警方目視發現車內放置K盤，並在副駕駛座手提袋內查獲改造手槍1支，子彈3發(2發已裝填彈夾)及中國銀聯卡29張，全案依槍砲、毒品、詐欺罪嫌送辦！

(中時)