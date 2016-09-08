川普高喊擴編國防預算 誓剿IS

我要評比

美國共和黨總統候選人川普在與對手希拉蕊．柯林頓登上論壇展開交鋒之前，今天誓言一旦當選，將大幅擴增國防經費，並立即指示軍方勾勒出清剿伊斯蘭國（IS）的藍圖。

川普在費城向支持者表示，他只要當選，就會下令軍方將領30天內擬妥一舉剿滅IS的路線圖。

他說，美軍已經「殫精竭慮」，因此需要大規模整軍建武，包括增加部隊，添購更多戰機和艦艇。

川普和民主黨總統候選人希拉蕊今天晚間將登上晚間論壇節目，以測試兩人是否有資格擔任美國最高統帥，在此之前，川普忍不住挖苦前國務卿希拉蕊「引爆戰爭和動盪。」

川普向支持者說：「希拉蕊在伊拉克、利比亞和敘利亞所留下的，只有動亂、苦痛和死亡。」

川普說：「我一入主白宮，將下三軍將領30天勾勒出清剿IS計畫書。」

川普詳列具體內容，包括擴充軍力，譬如陸軍將增至54萬現役軍人，空軍至少須配備1200架戰機，陸戰隊增至36個營，海軍則共需350艘船艦和潛艦。1050908

(中央社)