美網 小威挺過哈勒普攻勢晉4強
美國網球好手小威廉絲（Serena Williams）今天成功抵擋羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）攻勢，終場6比2、4比6、6比3勝出，挺進美國公開賽女單4強。
世界球后小威強勢拿下首盤，似乎有望以直落二勝出，孰料第2盤面臨激戰，大會第5種子哈勒普化解全部12個破發點，以精彩表現扳回一城。
但小威沒受影響，決勝盤破發來到3比1領先，之後延續氣勢，最後保發獲勝。小威全場轟出18記「愛司」。
小威接下來將出戰大會第10種子捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），爭奪10日決賽門票。
普里斯科娃以兩盤6比2輕取克羅埃西亞小將柯紐赫（Ana Konjuh），首度挺進大滿貫賽女單4強。
小威將力拚創紀錄的第7座美網單打冠軍，以及大滿貫賽單打生涯第23冠。（譯者：中央社盧映孜）1050908
(中央社)
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