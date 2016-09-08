性侵印尼女看護工 仲介男一審判5年
一名印尼女看護工來台謀生賺錢養家，仲介公司業者黃姓男子利用她隻身來台予以性侵，且否認犯行。高雄地方法院審結，依強制性交罪判處徒刑5年。全案可上訴。
高雄地院判決指出，黃男是一家人力仲介公司的負責人，民國99年12月仲介這名印尼籍女子來台照顧行動不便的長者，利用協助她更換雇主或辦理相關手續，且人生地不熟，也無其他親友可就近求援時，予以性侵。
檢警查出，黃男開車搭載這名印尼女看護工前往新雇主住處途中，先把她載到一家汽車旅館，不顧她表示在生理期及以言語及手推擋等方式表達反對意思，仍強行性侵得逞。
檢警也查出黃男動輒以「不要忘記妳的小孩在印尼等著要錢」、「記得我幫你在台灣工作」等語，分別對她軟硬兼施，犯下性侵。
高雄地方法院審結，認為黃男利用這名印尼女看護工隻身來台舉目無親，強行對她性侵，且仍否認犯行，依強制性交罪判處徒刑5年，全案可上訴。1050908
(中央社)
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