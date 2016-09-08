《紐時》：iPhone7凸顯蘋果的美學危機

蘋果副總裁Phil Schiller介紹無線耳機AirPods。(美聯社)

先別管蘋果新手機iPhone 7沒耳機孔這件事了，也別管新無線耳機AirPods看起來多容易弄丟，《紐約時報》(New York Times)說，蘋果(Apple Inc.)這次新品發表會，凸顯這家科技大場在美感方面的靈感有些枯竭了。

過去蘋果產品在硬體和軟體方面都是頂尖第一，但是隨著競爭對手模仿甚至超越蘋果的設計，蘋果的手機、電腦和平板雖一度被視為經典設計，但現在卻越見平凡。iPhone7雖然有些新功能如防水和雙鏡頭等，但外觀基本上和前代一樣。

蘋果表示它不會為了改變而改變，這也許能解釋為何外觀沿襲前代，但卻無法淹沒現在科技業界設計師和評論家現在對蘋果設計的批評，他們認為蘋果設計現在已不在那麼令人驚喜而是有些困惑。例如去年蘋果推出的外接電池，就被科技新聞網站The Verge批評是個困窘的設計，《紐時》戲謔的說，這個電池讓iPhone看起來活像懷孕。它也批評蘋果電視的遙控器違反了基本不可以對稱的設計基本原則，這樣使用者無法在黑暗中知道哪邊應該朝前。

在軟體方面，蘋果去年發行的蘋果手錶在外觀上雖然很美，但是使用者介面卻令人非常困惑，蘋果還花了一段時間才了解介面需要重新設計，即將推出的新介面預計將會大幅簡化。蘋果今年也被迫完全改掉它音樂串流服務Apple Music介面上，一堆令人混淆的選項。

《紐時》作者許多愛好科技產品的朋友也認為，設計最好看的蘋果產品是iPhone4和5，雖然也有少數人稱讚去年推出的MacBook筆電的設計，但這兩代iPhone分別是2010年和2012年推出的產品，顯示過了四年蘋果還是沒推出新的、吸引人的設計。

雖然這個問題令人擔憂，但消費者滿意度調查顯示，全球消費者還是很愛蘋果的產品，Apple Music服務一年以來已經累積了1,700萬個用戶，但蘋果的競爭對手已經卯起全力直追。

三星(Samsung)去年推出一系列產品和蘋果的在外觀幾乎雷同，但三星又進一步精進並推出了Galaxy Note 7這支曲面、無邊框和大螢幕的手機，這台手機體積比最大的iPhone小、螢幕卻較大。但是Note 7最後卻傳出品質問題，全球傳出該手機電池爆炸或自燃的事件後，三星被迫暫停銷售並召回Note 7。《紐時》指出，這起事件對三星造成的挫敗很可能是短暫的，但是蘋果若不能推出美感上令人驚豔的設計，長期下來則會影響這個科技大廠的聲譽。

(中時電子報)