po外國男友麵包作品放閃 蔡健雅花都激吻照曝光

蔡健雅與知名甜點烘培師約翰馬丁愛得正甜，不僅轉貼男友的麵包作品，還曝光了兩人的激吻照。(取材自蔡健雅IG、love_tanya_chua0128 IG)

金曲歌后蔡健雅。(中時資料照片)

金曲歌后蔡健雅(Tanya)上個月初被拍到跟外籍男性約會，之後爽快認愛，網友也找出男方身分，竟是法式甜點界知名烘培師約翰馬丁(Johann Martin)，隨後天后貼出與男友的貼臉照，又在「列穆尼亞」演唱會慶功宴上認愛，兩人愛得甜蜜，昨天蔡健雅甚至在IG曝光首張親吻照，還tag男友帳號，閃光彈亮得驚人！

天后蔡健雅難得高調，一切都是為了愛！繼貼臉照後，她昨天在IG貼出與男友的第二張合影，兩人在花都巴黎鐵塔前閉眼擁吻，她更寫下「Bae(寶貝的縮寫)」，甜蜜無極限，雖事後她疑似刪了激吻照，但眾粉絲早已看見，直呼閃到「開不了眼睛」，很開心見到天后幸福的模樣。

蔡健雅在慶功宴認愛時，曾甜蜜誇讚男友：「是不是很帥，我也覺得很帥」，而她愛的不只是約翰的帥氣，還有他高超的技能，除了貼恩愛照外，前天蔡健雅也分享了外形優美的麵包照，這都出自約翰之手，讓在學做甜點的蔡健雅稱讚道：「Such beauties」，當然少不了標籤男友帳號，曬恩愛兼幫宣傳，好賢慧來著。

(中時電子報)