法國文化廣播電台播出張銘忠接受專訪

法國文化廣播電台「國際挑戰」節目於當地時間7日清晨6時45分，首播中華民國駐法國代表張銘忠接受該節目主持人Thierry Garcin專訪報導。（駐法國代表處提供）中央社 105年9月8日

法國文化廣播電台（France Culture）「國際挑戰」節目於當地時間7日清晨6時45分，首播中華民國駐法國代表張銘忠接受該節目主持人Thierry Garcin專訪報導。

張銘忠受訪時，主要針對台歐及台法雙邊關係發展現況與未來展望提出說明。

他特別指出，歐洲自1952年開始即為台灣第一大投資者，台灣雖非歐洲最重要的夥伴，卻是一個值得信賴的夥伴，未來希望加強台歐在科技創新領域的合作，強調台歐應優先推動洽簽自由貿易協定及雙邊投資協定，如此台灣產品才可以在平等的立足點上與歐盟其他貿易夥伴相互競爭。

張銘忠提到台歐合作項目時指出，台灣傳統夥伴是美國及日本這兩個高度工業化、高度發展的國家，歐洲擁有文化及科技多元發展的特質，創新領域非常先進，台灣是個小國，欲躋身全球前20大經濟體，必須以芬蘭、荷蘭、瑞典及瑞士等國為典範，因為這些國家在市場上均具競爭力，特別是在創新領域，歐洲足堪為台灣的良好典範。除了經貿合作，歐洲可在台海兩岸、甚至東亞地區穩定與和平扮演非常積極的角色。

有關台法科技合作方面，張銘忠表示，長久以來，法國是台灣第二大科技夥伴，僅次於美國，並以1980年代法國巴斯德研究所透過賽諾菲（SANOFI）藥廠將B型肝炎疫苗引進台灣，拯救許多民眾生命為例，說明去年台灣曾爆發登革熱疫情，賽諾菲藥廠成功研發世界上第一批疫苗，目前至少在墨西哥及菲律賓上市銷售，希望能引進這項科技，或與賽諾菲藥廠合作生產。

「國際挑戰」節目於每週一至週五，每天清晨6時45分至57分播出12分鐘，與清晨7時整播出的晨間新聞為法國多數聽眾（尤其是社會菁英）收聽黃金時段。1050908

(中央社)