謝和弦MV玖壹壹助陣 憶窮苦過往

歌手謝和弦新歌「每一個玩音樂的人」的MV，找來好友玖壹壹、陳零九相挺入鏡，一起在MV中，演出過往窮苦困頓時，仍堅持音樂夢想，最終走出自己道路的真實經歷。

謝和弦日前推出新專輯「要你知道」，第2波主打歌「每一個玩音樂的人」，和從小到大一起玩音樂的好友玖壹壹及陳零九一起合唱、創作，一群好兄弟們更義氣相挺，在MV中大方入鏡。

「每一個玩音樂的人」歌詞寫下了他們為音樂堅持的過程中，遇到的各種窘境，包括繳不出房租、沒錢只能吃泡麵等等。製作過程中，謝和弦回憶全湧上心頭，有感而發的希望每個人都能用實力，向所有不看好的人證明自己，「找到信念，堅持就對了。」

MV構想由謝和弦一手包辦，描述他們剛玩音樂時的青澀模樣。MV一開場，由玖壹壹成員洋蔥打頭陣，從第一首創作丟上網路乏人問津，到後來逐漸攀升的觀看次數與留言迴響，證明了他為音樂堅持的本事；鏡頭接著轉到玖壹壹的春風，他穿著白色背心正在工地搬建材，但憑著對寫歌的興趣，一逮到空檔就拿起筆記本寫詞，直到現在寫出上百萬人傳唱的流行歌。

玖壹壹的Ken-G儘管在雞蛋糕攤工作，也堅決不放棄自己的饒舌夢，用自己生存的技能拼出另一條音樂路；陳零九則背著吉他登場，因摩托車拋錨，正沮喪的坐在路邊，然而，當他抬起頭，卻看見同樣背著吉他的謝和弦也因為發不動機車，朝他露出無奈的微笑，音樂於是若有似無的串起了彼此。MV的尾聲，導演用鏡頭紀錄每一個在街頭用音樂堅持夢想的人們，希望每個人都能堅持所愛，總有一天一定能走出屬於自己的路。

提到為了玩音樂，生活最刻苦的時候，謝和弦回想起自己剛上台北打拼時，曾住在一個月只要4000元的雅房裡，不但廁所要跟別人共用，房間還沒有冷氣，更有幾乎天天吃著關廟麵配醬油生活的日子。對比現在的生活，謝和弦坦言格外珍惜。

「每一個玩音樂的人」MV將在9月9日於YouTube「謝和弦官方頻道」正式首播。1050908

(中央社)