池珍熙打戲鼻梁斷 傷癒趕拍中年戀
韓國演員池珍熙拍攝韓劇「倒數第二次愛情」動作戲鼻梁骨斷裂，傷勢已痊癒，目前正在趕拍戲，與韓國演員金喜愛攜手演繹40歲世代的愛與生活。
以韓劇「大長今」的「閔大人」角色走紅全亞洲，池珍熙近期加盟電影起家的寰亞傳媒集團，目前正在趕拍新戲「倒數第二次愛情」。
池珍熙飾演希望什麼事都不要發生的公務員課長，和金喜愛飾演的電視劇編劇，聯手描繪40歲世代的愛與生活，上演一段美麗、清新、搞笑的中年戀情。
「倒數第二次戀愛」今年6月中旬開拍，有場戲要制止闖入市政廳的人，池珍熙沒替身親自上陣拍攝動作戲，意外導致鼻梁骨斷裂，新戲首播日還推遲到7月底。池珍熙傷勢已痊癒，預計拍到10月中旬，粉絲們也送上應援餐車打氣，讓池珍熙很感謝。
上次訪台是兩年前出席代言活動，池珍熙說，記得當時還和演員陳意涵拍戲，去她介紹的海鮮餐廳，以及小籠包、鳳梨酥等台灣美食，味道至今難忘；那時還被陳意涵點名冰桶挑戰，謝謝陳意涵以這麼可愛方式點名他參加有意義活動，可惜好久沒和陳意涵聯繫。
池珍熙表示，只要有機會，隨時做好準備訪台，「我準備了更長的中文句子來做自我介紹，真的、真的非常想念台灣的觀眾朋友們」。1050908
(中央社)
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