東協峰會 越南憂心南海局勢與氣候變化
越南總理阮春福近日出席在寮國召開的東協峰會與系列相關會議。他先後在各會議上致詞，除了對南海當前緊張局勢表達擔憂，還呼籲各國加強合作，共同因應氣候變化等挑戰。
越南「民智報」新聞網站今天報導，阮春福昨天先後出席東協峰會、東協加三峰會與湄公河次區域會議等，並在會上作了上述表示。
他表示，南海當前緊張局勢正威脅區域和平、安全、航行與航空自由，越方對此深感擔憂。
他呼籲各方繼續維護南海和平、穩定、航行與航空自由及安全，保持克制，不使用武力或以武力威脅，在遵守國際法的基礎上，透過和平解決爭端，落實南海共同行為準則宣言（DOC），儘早達成南海共同行為準則（COC）目標。
此外，阮春福還呼籲各國加強經濟互聯互通，共同落實「東協共同體2025年願景」與「聯合國2030年可持續發展議程」，有效因應挑戰，包括氣候變化、湄公河水資源安全、反恐怖與跨國犯罪，以及糧食安全等。1050908
(中央社)
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