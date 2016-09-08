考試院前人行陸橋將拆 明晚起交通管制

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台北市工務局新建工程處將把木柵路一段考試院旁人行陸橋拆除，預計明天至11日間晚上10時至翌日凌晨5時動工，到時將封閉及管制周邊路段。

北市新工處拆除考試院旁人行陸橋，經費約新台幣104萬元，6日已先行封閉陸橋，禁止使用，並陸續拆除金屬欄杆鐵件及樓梯等，明天至11日計畫拆除主梁。

北市新工處表示，施工期間，將針對木柵路一段70巷至76巷間，進行交通管制，提醒用路人提前改道，並遵守現場人員引導，避開施工路段。1050908

(中央社)