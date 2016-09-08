柯文哲：不是放棄終止契約而是保留權利
台北市長柯文哲今天說，若遠雄沒積極作為，仍會提出終止契約，「不是放棄終止契約而是保留權利」，在遠雄釋出善意下，暫時不行使大巨蛋終止契約權利。
台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案記者會」（大巨蛋案），柯文哲、副市長鄧家基、林欽榮、財政局副局長沈榮銘、法務局長楊芳玲、都發局長林洲民、環保局長劉銘龍及市府律師團代表出席。
一早大批媒體蜂擁至記者會現場，近上午10時，柯文哲等官員現身，柯文哲開場就說，大巨蛋歷經三任市長各種傳聞風風雨雨，像是在前任市長後期，有公民團體抗議移樹，引發社會對大巨蛋質疑，還有捷運板南線、松菸古蹟以及周邊里長等問題。
柯文哲說，顯示大巨蛋開發案有檢討改進的地方，作為新任民選市長必須要回應各方質疑，「該怎麼辦就怎麼辦，依法行政、依約辦理」，政治不難，良心而已，去年5月14日，市府發現遠雄未按圖施工，連逃生梯都不見，不可能面對這種涉及公安的違法行為視若無睹，要求遠雄停工進行改善，監察院和行政院也判定台北市政府要求停工合法。
柯文哲表示，所謂BOT是夥伴關係，遠雄和市府是合作，不是對立關係，是解決問題不是製造問題，大巨蛋問題不是現任市府造成，交通疑慮和量體造成公安問題都不是現任市府造成的問題。1050908
(中央社)
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