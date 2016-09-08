中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

劉泰英子爆料國民黨產 中興電工涉五鬼搬運

中時
點閱1177
我要評比
3/10
綠委拉劉泰英之子爆料國民黨產
民進黨立委林俊憲（右）8日與國民黨前大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅（左）舉行記者會，指「中興電工」涉嫌以五鬼搬運法，將國民黨黨產漂白為私產。（姚志平攝）
綠委拉劉泰英之子爆料國民黨產，匆忙結束且急閃離開
媒體在會場外一路跟隨追問劉昭毅(中)。（姚志平攝）
綠委拉劉泰英之子爆料國民黨產，匆忙結束且急閃離開
林俊憲(左)急拉著劉昭毅(右)離開。（姚志平攝）

民進黨立委林俊憲8日與國民黨前大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅舉行記者會，指「中興電工」涉嫌以五鬼搬運法，將國民黨黨產漂白為私產，規避外界對不當黨產的追討。

但記者會匆匆結束，劉昭毅沒有清楚說明出席目的，以及他的父親是否知道他會出席記者會，媒體在會場外一路跟隨追問，林俊憲急拉著劉昭毅離開。

(中時)

關鍵字：黨產劉昭毅劉泰英中興電工林俊憲
點閱1177
我要評比
3/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。