劉泰英子爆料國民黨產 中興電工涉五鬼搬運

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民進黨立委林俊憲（右）8日與國民黨前大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅（左）舉行記者會，指「中興電工」涉嫌以五鬼搬運法，將國民黨黨產漂白為私產。（姚志平攝）

媒體在會場外一路跟隨追問劉昭毅(中)。（姚志平攝）

林俊憲(左)急拉著劉昭毅(右)離開。（姚志平攝）

民進黨立委林俊憲8日與國民黨前大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅舉行記者會，指「中興電工」涉嫌以五鬼搬運法，將國民黨黨產漂白為私產，規避外界對不當黨產的追討。

但記者會匆匆結束，劉昭毅沒有清楚說明出席目的，以及他的父親是否知道他會出席記者會，媒體在會場外一路跟隨追問，林俊憲急拉著劉昭毅離開。

(中時)