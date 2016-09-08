NBA》回憶「歐布」拆夥 歐尼爾：一山難容二虎
曾拿3連霸的湖人「歐布連線」，為何會在2004年夏天突然宣告拆夥？「俠客」歐尼爾8日終於給出跟「小飛俠」布萊恩拆夥的真正答案，「一山難容二虎(Can’t be 2 kings)！我看過每個偉大電影都這麼演的，年輕的領袖總會取代年老的領袖。」
歐尼爾甚至爆料，年輕的布萊恩曾跟他放過話，「布萊恩有次告訴我，他想要成為NBA當中的威爾史密斯(電影MIB男主角)！」可見當時布萊恩猖狂程度，也讓歐尼爾感覺不如離去，才在2004年跳槽熱火，且跟韋德攜手拿下2006年總冠軍。
當回憶2000-01年球季，湖人在例行賽拿下56勝26敗，且在季後賽搶下恐怖的15勝1敗(唯一敗仗是在總冠軍賽)封王的過往事蹟，讓歐尼爾也不禁自誇，「如果當時沒有艾佛森跨過泰隆盧的畫面出現，我們可能成為史上最強大的NBA總冠軍球隊。」
(中時電子報)
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