台鐵疏運危機仍在！運務員發起秋節依法休假
台鐵司機員秋節將照常上班，但疏運危機未解，主要由站務員、車長等運務人員組成的台灣鐵路產業工會，今天宣布發起「丟假單」行動，9月15日、16日將依法休假、不加班。
台灣鐵路產業工會理事長王傑表示，台鐵為強迫同仁秋節上班，昨天已先自行匯9月15日的薪水與加班費到戶頭，並聲稱不來上班將侵占薪水，用這種手段強迫員工出勤。
他指出，產業工會非常不認同，既然資方說要丟假單才合法，那大家就丟吧，已宣告通知將近2000名會員提出9月15日和16日假單，事由為依法休9月15日和16日假日，明天也會送將近2000份連署書到台鐵局宣告秋節依法休假。
台鐵產業工會今天也在臉書公布「依法休假Q&A」，向會員說明依法休假的目的、假單填寫方式等，強調假單僅為向主管告知，不須主管同意與核准，不須有壓力；請假不會被記曠職或免職，更不會因此以公務員服務法廢弛職務送辦。
王傑呼籲，全國運務人員快快樂樂回家，與久違親友度過一個愉快溫馨的中秋節；而且只是開始，未來三節、國定假日，爸爸媽媽不會再缺席，我們會陪伴兒女一起長大。
不過，工會也說，丟假單為保障屆時行動的手段，既然台鐵宣稱還在調度人力，並不是不接受協商，硬要依法休假。
(中時)
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