樂陞董座許金龍無保請回 但涉證券詐欺罪 恐面臨徒刑

檢察官訊後將許請回，諭令限制出境出海。（郭吉銓攝）

台北地檢署偵辦樂陞案，昨天傳喚樂陞董事長許金龍，訊後懷疑許在日商百尺竿頭收購樂陞案，涉有虛偽、詐欺等情事，致投資人誤信而投資，涉嫌證券交易法「證券詐欺罪」，因此將許改列被告。若許行為真構成此罪，且犯罪所得超過1億元，許至少會被判刑7年。

北檢認為許金龍構成證交法的證券詐欺罪，與金管局上周向北檢告發日商百尺竿頭的負責人樫埜由昭的的罪名一模一樣。至於許金龍、樫埜由昭2人是否有犯意聯絡，共謀這起證券詐欺案？檢方表示，須要等樫埜由昭到案後，才能獲得釐清。

法界人士說，北檢是以許金龍涉嫌違反證券交易法第20條第1項規定「有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為」，俗稱「證券詐欺罪」。

依證交法171條規定，涉及證券詐欺罪，可處3年至10年徒刑，得併科1000萬至2億元罰金，如果其犯罪所得超過1億元，可處7年以上徒刑，併科2500萬至5億元罰金。

(中時)