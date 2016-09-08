清大烏賊哥好神 能分辨數量還能算術

清大系統神經科學研究所教授焦傳金（左）和學生楊璨伊（右）經研究證實，烏賊具有數感，能分辨數量和算術，還有風險評估能力，研究登上國際期刊「自然（Nature）」。（清大提供）中央社記者許秩維傳真 105年9月8日

德國章魚哥保羅因預測足球賽而爆紅，清大烏賊哥不遑多讓，清大團隊發現烏賊有數感，能分辨2比1大、5比4大，數量越多計算越久，研究登上國際期刊。

清華大學系統神經科學研究所教授焦傳金和學生楊璨伊經過研究證實，烏賊具有數感，包括感數和算術能力，研究登上國際期刊「自然（Nature）」，還被選為精彩報導。

焦傳金表示，過去研究發現，不少動物都有數感，如小猴子、蜜蜂、麵包蟲，而烏賊和章魚被認為是很聰明的動物，但從未證實過是否有數感，因此這次希望透過實驗，進一步瞭解烏賊。

焦傳金指出，數感分為兩大系統，包括不用去算就能知道數量的感數能力（≦4），以及算術能力，而他們利用烏賊天生的捕食行為去做實驗，觀察它們在食物數量上的偏好選擇，從活蝦實驗中可發現，烏賊會選擇數量多的一邊攻擊，且數量越多時，烏賊選擇的時間也越長。

為驗證烏賊是否具有真正的數感，研究團隊進一步控制活蝦的密度，讓兩邊密度相同但數量不多，另外又將活蝦變成死蝦，結果發現，在這兩種情形下，烏賊仍然選擇數量多的一邊攻擊，進一步證實烏賊能藉由算術分辨食物的多寡。

焦傳金指出，烏賊除了能分辨數量大小，研究也發現烏賊會根據食慾改變捕食選擇，面對1隻大蝦、2隻小蝦的選擇，烏賊飢餓時會選擇1隻大蝦，肚子不餓時會選擇2隻小蝦，和人類飢餓狀況下的行為一致，飢餓時會偏好高風險、高報酬，不餓時會選擇避險，可見烏賊也有風險評估能力。1050908

(中央社)