任三軍統帥 川普希拉蕊嗆對方沒資格

美國民主黨總統候選人希拉蕊今晚針對「電郵門」再度認錯，並強調自己比對手川普有擔當；共和黨總統候選人川普則說，希拉蕊的從政經歷證明，她的判斷都造成災難。

微軟國家廣播公司（MSNBC）今天晚間舉行「三軍統帥論壇」訪談，先後訪問希拉蕊和川普，兩人雖王不見王，但仍在同一個節目上隔空交火，互控對方沒資格擔任三軍統帥。

後上場的川普，在主持人詢問下馬上表示，他聽取政府部門提供的國安情資簡報後非常震驚，因為美國總統歐巴馬及他的團隊所做的決定，都和這些了不起的國安專家所建議的相反，更別說希拉蕊及國務卿凱瑞他們主導的國務院給美國外交事務帶來的災難。

現場退役軍人及主持人分別質疑，川普有何計畫與俄羅斯改善關係？要怎麼擊敗伊斯蘭國（IS）?「美國人能冒這樣的風險讓你擔任三軍統帥嗎？」

川普極有自信地說，當然可以，還強調大家可以從他的經商資歷和許多人談判的經驗中，可以相信他有能力擔任總統，也會和許多國家元首相處得很好。

他還稱，他當然有方法擊敗IS，但他不會現在就把所有計畫都告訴外界；他又說，擊敗IS要切斷他們的石油控制，美國必須掌握石油，但要怎麼掌握？他舉例，可以派駐一些人在當地駐守。

事實上，歐巴馬政府早已這麼做，包括出動兵力、協助伊拉克政府奪回IS掌控的油田、切斷IS的原油銷售與金流等。

先受訪的希拉蕊則對主持人及現場提問不斷針對「電郵門」而來、顯得有些焦急，在主持人不斷質疑下，她再度表示，擔任國務卿期間，使用私人電郵是個錯誤，但她從未透過私人電郵接收或寄送當時標示為機密的文件或資料。

有退伍軍人問希拉蕊，機密文件與資料事關美國國家安全，一般軍人若不按規定處理，會面臨責任追究，她過去對機密資訊的不當處置，未來若擔任總統要如何保衛國家安全？

希拉蕊除重申上述說法外，也宣示她若入主白宮，將不會使用私人電郵。

主持人還問，她擔任參議員期間支持出兵伊拉克戰爭，怎麼看待自己現在的立場轉變？

希拉蕊強調，對外界檢視，她坦然面對自己所做過的決定，也承擔責任，反觀川普，看看他對伊拉克戰爭曾經的發言，到現在完全否認，作為一個三軍統帥要有承擔、要負責任，「這一點，我就比他有資格」。1050908

(中央社)