章子怡iPhone爆裂 網友：故意的
中國大陸影星章子怡昨天在微博分享iPhone爆裂、內部零件外露的照片，自嘲是名副其實的「爆款」（熱門款）。由於時間接近iPhone 7發表，網友說她這麼做是故意想換新機。
章子怡7日下午在個人微博發文，附上的照片顯示一支白色iPhone的螢幕和機身脫離，可清楚看到面板等內部零件。她留言說：「高溫天氣，名副其實『爆款』！咋整（怎麼辦）。」
從這支iPhone的主畫面按鈕造型和前置鏡頭位置推斷，很有可能是已推出4年的iPhone 5。
但章子怡近期發文卻都顯示是由iPhone 6s Plus發出，意味這支「爆款」iPhone並非她本人或目前主要使用的手機。
由於這篇文章在蘋果公司8日凌晨發表iPhone 7前夕出現，不少網友認為章子怡「很故意」。有人寫道，「你說巧不巧，7剛要出我手機就壞了」、「爆的真是時候！」
還有網友鼓吹要章子怡的丈夫汪峰替她添購新機。有網友表示，「叫汪汪去賣腎啊！哦，不對走錯片場，你們不差錢！那就換吧，明天新品上市了！」1050908
(中央社)
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