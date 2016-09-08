林佳龍遭檢舉違法助選 中市府：一切合法

國民黨團市議員李中、楊正中、黃馨慧、陳政顯（由左至右）等人，今天召開記者會踢爆市長林佳龍擔任選委會主委期間，違法替黨籍候選人助選。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團今天召開記者會，踢爆前台中市選委會主委、市長林佳龍違反《公職人員選舉罷免法》，幫鄉鎮市長候選人助選！書記長楊正中等人，痛批林佳龍視法律為無物，任職台中市選舉委員會主任委員期間，違法替民進黨籍田尾鄉長候選人陳孟杰以及花蓮市長候選人張美慧掃街、站台助選，要求選委會徹查重罰。

市府新聞局長卓冠廷指出，市長林佳龍目前已不是台中市選舉委員會主委，今年擔任主委期間，從未以職權輔選或影響台中選舉。因他是民進黨員更是中常委，利用休假替其他縣市同黨候選人助選，不但符合政黨政治精神，亦未違反行政中立法要求行政中立的用意，希望外界莫將台中市選委會主委的限制範圍無限上綱。

楊正中說，《選罷法》第45條明確規範，各級選委會的委員等選務人員，於選舉公告發布後不得有相關助選行為！林佳龍於今年3月8日至8月10日擔任台中選委會主委；卻於7月22日到彰化縣田尾鄉陪民進黨籍候選人陳孟杰車隊掃街，8月7日至花蓮市為民進黨籍候選人張美慧站台拉票，明顯違反《選罷法》。

市議員李中議員拿出彰化縣選委會鄉長補選的選舉公告，公告日期為6月13日，依規定選舉公告一經發布，各級選務人員即不得幫任何候選人站台助選，任何與選舉活動有關的行為均在禁止之列。林佳龍在選舉公告發布後還前往助選。

黃馨慧、陳政顯市議員痛批說，林佳龍身為台中市選委主委，是台中市選務單位的最高首長，卻公然違反選罷法，跑到彰化和花蓮為黨內其他候選人輔選；如果他不是愚昧無知，不知法律規定就是知法犯法，視法律為無物，根本不把選罷法放在眼裡。

新聞局長卓冠廷指出，林佳龍今年是在3月至8月間擔任選委會主委，8月起已辭去主委職務。他未用職權輔選或影響台中選舉前提下，不論是否在擔任選委會主委期間都是依政黨決議及政黨政治精神利用自己休假期間，替其他縣市民進黨候選人加油打氣是天經地義的事，也是行政中立法所允許；希市議會國民黨團不要將公職人員選舉罷免法相關規定無限上綱。

(中時)