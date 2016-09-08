騎士擦撞彈至快車道 遭拖行10km幸運救回

一名機車騎士擦撞路旁車輛後，遭過路車輛拖行，幸急救後撿回一命。（莊曜聰攝）

轎車駕駛停路邊逕開車門，造成後方騎士閃避不及撞上。（莊曜聰攝）

昨日深夜轎車駕駛與警方回到現場說明事發經過。（莊曜聰攝）

台南西港昨日晚間發生一起離奇車禍，一名機車騎士騎車行經台19線西港路段時，擦撞到路旁一台轎車開啟的車門，整個人噴飛到快車道，轎車駕駛下車查看，騎士卻憑空消失，半個小時後人在10公里外的安定堤防邊被發現，前胸有嚴重挫傷，後背則是有燒燙傷痕跡，發現時已無生命徵象，經送醫後救回，正在加護病房觀察中，詳細情形正由佳里警方調查中。

警方表示，18歲的方姓男子昨晚9時許被發現倒臥西港往安定的堤防邊，頭戴安全帽，身體有嚴重擦挫傷及燙傷，原本以為案情不單純，經警方循線追查，才發現是一起車禍案件。

警方指出，家住西港的26歲女子，昨晚8點多要開車返家，在距離家中不到5分鐘路程時，因為視線不良，把車停到路旁，疑似沒注意車況就逕行開車門，方姓機車騎士閃避不及撞上，人滾到快車道，又被行經的車輛拖行近10公里才掉落，除26歲女子已到案說明外，警方正在調查路過車輛，以釐清案情。

(中時)