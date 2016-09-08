資方2人出席 基本工資審議可望有結論
基本工資審議委員會今天順利召開，勞方代表7人跟政府代表7人共14人全數出席；資方部分則是2名委員出席。勞動部長郭芳煜說，希望今天會有結論。
第3季的基本工資審議委員會原本在7月26日召開，當時由於資方7名代表全數缺席，會議決議延至今天再度召開。原本外界預期資方代表恐再度全數缺席，不過今天包含中華民國工業區廠商聯合總會理事曾寶祥跟中華民國全國商業總會副秘書長劉恆元2名資方代表出席會議。
曾寶祥會前接受媒體訪問時表示，雖然透過不同管道跟不同形式，大家還是要談。曾寶祥說，對勞資來說，可以雙贏的事不要抗議或避不見面，「這樣當家的無法處理事情」。
勞方代表全國產業總工會理事長莊爵安會前說，勞方委員一致譴責未出席的資方代表，勞方一定會在會議中清楚表達立場，基本工資月薪必須調升至新台幣2萬6000元，時薪至少要調升至164元。
郭芳煜則說，基本工資審議委員會是一個重要溝通平台，希望今天可以理性溝通，充分交換意見跟討論後凝聚共識，有個大家都能接受的結論。
他表示，勞動部的立場秉持著最大善意跟努力，邀請資方、勞方跟政府代表出席，但仍有部分委員因為不同原因而沒有出席。郭芳煜強調，會議已達法定人數，可以順利召開。1050908
(中央社)
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