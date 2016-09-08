柯文哲：大巨蛋終止契約小組 轉監督小組

台北市長柯文哲8日表示，不管是否終止契約，都會有不同聲音，會秉持「堅持公安、依法行政」的最高指導原則，「大巨蛋終止契約小組」將轉成「大巨蛋監督小組」。中央社記者徐肇昌攝 105年9月8日

台北市長柯文哲今天說，不管是否終止契約，都會有不同聲音，會秉持「堅持公安、依法行政」的最高指導原則，「大巨蛋終止契約小組」將轉成「大巨蛋監督小組」。

台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案記者會」（大巨蛋案），柯文哲、副市長鄧家基、林欽榮、財政局副局長沈榮銘、法務局長楊芳玲、都發局長林洲民、環保局長劉銘龍及市府律師團代表出席。

柯文哲致詞時表示，台北這個城市，從來沒停止過它的發展，總在挑戰和衝突中不斷前進，過去的發展中，留下不少的痛苦需要解決，「面對遠雄大巨蛋的下一步，我願意承擔這個責任」。

他表示，不管要不要終止大巨蛋契約，都會有不同的聲音，但無論如何，只有不做決定才是最差的決定，會秉持「堅持公安、依法行政」的最高指導原則，讓大巨蛋的命運從現在開始改變，成為一個安全無虞、公平合理的大巨蛋。

柯文哲說，「大巨蛋終止契約小組」將轉成「大巨蛋監督小組」，該小組會要求遠雄完成建照變更，按圖施工，嚴格管制工地安全、監督大巨蛋工程品質、管制營運管理公共安全等等，監督小組也會定期向市民報告進度。

他說，只有不斷的迎接挑戰，解決問題，然後逐步前進，心中只有「心存善念，盡力而為」，為每一位市民的生命安全，為臺北市發展的公共安全，北市府責無旁貸，「請給大巨蛋一個重生的機會」。1050908

(中央社)