禁止下錨 阿尼 角逐雄影短片
高雄電影節公布第六屆「國際短片競賽」入圍名單，來自30國共72部短片，將角逐最大獎「高雄獎」等7個獎項，台灣共有20部入圍，包括柏林最佳短片獎「禁止下錨」、「阿尼」等。
高雄電影節「國際短片競賽」，是亞洲第二大的短片影展，每年引薦國內外影壇新人的短片佳作，今年總計有87國2565部作品報名，經過3個月的評選過程，最後入圍72部作品。
這次台灣共有20部入圍，包括柏林最佳短片獎「禁止下錨」、入選坎城短片正式競賽的「阿尼」、釜山影展最佳亞洲短片獎「妮雅的門」、翠貝卡影展最佳學生短片獎「乒乓」、青春影展金獎「一直騎呀一直騎」等作品。
入圍的72部短片中，今年奧斯卡最佳短片「愛，無礙」、坎城短片金棕櫚的西班牙短片「停車場戀習曲」，與柏林最佳短片獎的台灣作品「禁止下錨」來勢洶洶。
「愛，無礙」以口吃男子的獨腳戲，傳達出孤獨與人際關係的幽微；「停車場戀習曲」透過一對日夜交班的停車場管理員，譜寫出見不到面卻巧妙陷入愛情，影像以監視器和時間碼的形式，帶來影像語彙的創新手法；「禁止下錨」則描述一對越南移工，面對借貸、仲介費等龐大壓力，只好販賣嬰兒的悲傷故事，帶著濃厚的人文關懷風格。
今年台灣作品的入圍導演都有濃厚的跨國背景，導演曾威量、鄒隆娜、廖克發、李永超、文二北投等，來自新加坡、菲律賓、馬來西亞等國家，而劉易、楊婕、謝宣光等則是在國外創作的台灣導演，他們在片中也以跨國移工、移民或母國故事為創作主題，是繼趙德胤之後，台灣電影新世代的混血風格。
2016高雄電影節10月21日至11月6日舉行。1050908
(中央社)
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