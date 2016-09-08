廣東南方日報品牌 值1125億元
據報導，中國大陸廣東省南方日報的品牌價值達到人民幣236.82億元（新台幣約1125.60億元），在省級日報10強中排名首位。
南方日報今天在報導中表示，「2015-2016中國報刊經營價值排行榜」7日在南京揭曉，南方日報蟬聯「省級日報10強」第1名。
此外，南方報業傳媒集團旗下的南方都市報位居「全國都市報30強」前3名。
報導指出，南方日報的品牌價值自2004年的20億元一路飆升，13年時間品牌價值成長超過216億元。
據報導，排行榜由中國報刊經營大會組委會聯合國家廣告研究院青年生態研究中心、中國廣告協會報刊分會、北京清華大學新聞與傳播學院等機構共同完成。
公布排行榜的目的是要評價大陸報刊及其新媒體的價值和經營能力，以及廣告公司對報刊及新媒體的投放行為等。
報導表示，這是對大陸報刊年度經營價值的一次全面評估和權威發布。1050908
(中央社)
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