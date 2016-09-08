柯文哲：樂見遠雄願意接受市府審查標準
台北市長柯文哲今天說，針對遠雄提出的書面承諾，樂見遠雄回應市府對公安的堅持，願意依市府標準接受相關單位審查，相較於過去遠雄只堅持願意給台建中心審查的說法，市府後續仍會依法行政，做好監督把關的責任。
台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案（大巨蛋案）記者會」，柯文哲、副市長鄧家基、林欽榮、財政局副局長沈榮銘、法務局長楊芳玲、都發局長林洲民、環保局長劉銘龍及市府律師團代表出席。
柯文哲說，針對遠雄昨日提出的書面承諾，樂見遠雄回應市府對公安的堅持，願意依市府的標準接受相關單位審查，遠雄承諾送交台建中心審查的，市府期盼遠雄積極處理完成。
他表示，遠雄也承諾向都發局與環保局送件完成法定程序，完成建照變更，這證明市府過去堅持依法行政的態度是對的，遠雄態度的改變，肯定遠雄踏出具有建設性的一步。
柯文哲說，針對遠雄昨天提出的承諾，相較於過去遠雄只堅持願意給台建中心審查的說法，市府捍衛主管機關的尊嚴與權力，後續會依法行政，做好監督把關責任。
他表示，未來，北市會繼續秉持「堅持公安、依法行政」的精神，不管是台建中心的審查或者台北市政府的都審、環評會議，都是公開透明的機制，相信社會輿論也會持續關切，而各主管機關的專業委員會一定能夠堅持公共安全的重要性。
柯文哲並強調，不是放棄終止契約，而是保留終止契約的權利，在遠雄釋出善意下，暫時不行使終約的權利，仍會繼續監督行為，希望遠雄即刻改善大巨蛋相關公安問題，在記者會後，以正式公文回覆遠雄巨蛋公司。1050908
(中央社)
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