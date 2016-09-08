傳雲畫的月光延長兩集 朴寶劍：沒聽過

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外傳KBS 2TV古裝浪漫電視劇「雲畫的月光」將延長兩集，對此，演員朴寶劍和金裕貞方面表示，「未曾聽聞此消息。」

南韓「體育朝鮮」引述朴寶劍和金裕貞的經紀公司表示，「我們從未聽過要延長兩集的消息。」

據報導，KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」計劃播出18集，目前在同一時段的收視率逼近20%，另由演員李準基和歌手IU領銜主演的「月之戀人－步步驚心：麗」收視率則敬陪末座。1050908

(中央社)