盼基本工資調升 勞團勞動部前抗議
勞動部今天召開基本工資審議委員會，會前多個勞工團體跟勞方代表到勞動部前抗議，要求基本工資的月薪調升至26K以上，時薪部分也要調升至163元以上。
第3季的基本工資審議委員會原本在7月26日召開，當時由於資方7位代表全數缺席，會議決議延至今天再度召開。
會前多個勞工團體跟勞方代表到勞動部前抗議，要求基本工資審議委員會，今天一定要將月薪跟時薪雙雙調升。
台灣高等教育產業工會青年行動委員會代表張宗坤說，基本工資雖然近年來都有調整，但都沒有反應經濟成長的事實。他們要求這次應該要一次漲足，月薪部分調升至新台幣2萬7974元，時薪調升至177元。
張宗坤說，尤其時薪部分，如果只調到126元並不合理，也根本不是調漲，只是公式的計算基準有改變。他們要求基本月薪跟基本時薪不該脫鉤，應該同步調漲。
全國產業總工會理事長莊爵安也說，基本工資是保障100多萬邊際勞工及其家庭基本生活的重要經濟來源，因此月薪至少要調高至2萬6000元，才能帶動國內薪資成長，維持勞工基本生活及購買力。
莊爵安認為，月薪應該調升至2萬6000元，時薪為164元。台灣勞工陣線昨天召開記者會中則主張，月薪應調升為2萬6300元，時薪為163元。1050908
(中央社)
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