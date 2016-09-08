美台創新產業熱 開闢年輕人投資天地

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經濟部駐美投資處與台灣時代基金會合作，7日晚（當地時間）在紐約經文處推廣「全球新創計畫」，引薦新創人才前往亞洲創業，吸引近200名新創人才熱情出席。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月8日

全美新創事業熱，台灣時代基金會今晚在紐約推廣「全球新創計畫」，引薦新創人才前往亞洲創業，而台灣產業多元化，生技醫療、半導體、電腦資訊產業等是台灣下一波新創契機。

經濟部駐美投資處與時代基金會（Epoch）合作，推動台灣與紐約的產業創新結合，希望透過開發美台兩地青年創新產能，開闢投資新天地，創造台灣新財富。

率團來訪的時代基金會執行長趙如媛指出，亞洲各國爭相發展新創，台灣產業逐漸多元化，除了IT、半導體，近來生技、醫療保健、文創產業等發展相當迅速，不像香港或新加坡較集中在財經金融產業。

駐美投資處主任凌家裕認為，紐約是全球創新財富火車頭，台灣新創事業又正在起步，藉由交換創新機會，有助外資投資台灣。

透過「全球新創計畫」（Startup Global Program2nd batch)，時代基金會相信有意赴亞洲開創事業的年輕人，可以在短短10天內，順利找到事業夥伴、投資者或市場，非常適合有創意、但苦無資金的新創人才。

全球新創計畫獲得台灣諸多大企業支持，包括台積電、廣達電腦、台達電、緯創生技、聯發科技、義隆電子、英業達等，已前後舉行65場面對面磋商，與來自全球新創人才進行媒介。

專門協助小型企業尋找合作夥伴的紐約私募基金TriPOINT執行長哈賓士（Shawn Hartpence）認為，亞洲已是全球市場所在，美台創新產業深具潛力。

時代基金會今年首波計畫已從全球19個國家、成功引薦58位新創業者與台灣產業磋商，推動合作商機，其中美國有15人，其餘來自荷蘭、義大利及印度等國。除了紐約，時代基金會另將於13日前往麻州波士頓進行第2場創新論壇，接著將在東京等地舉辦類似活動。1050908

(中央社)