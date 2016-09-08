環署追討不法利得 和平電廠超過4億

環保署統計全國裁處不法利得案件，截自105年8月底，共有84件，其中以和平電廠違反空污法案裁罰金額超過新台幣4億3600萬最高，台塑石化違反廢清法案超過1億4000萬元居次。

環保署今天說，由於有不少業者認為罰鍰的金額遠低於處理污染所需的費用，因此寧願受罰也無意願投入經費改善污染防制設施，導致環境污染日漸嚴重。環保署除了修改法令加重罰則之外，也訂定相關法令追繳廠商不當利益，讓違法業者心生警惕。

環保署統計從民國100年到105年8月底，全國裁處不法利得案件共84件，罰緩金額高達8億3637萬餘元，其中最高不法利得案件以和平電廠違反空污法案罰緩高達4億3601萬餘元，台塑石化違反廢清法案超過1億4196萬餘元居次。

環保署指出，不法利得案件分布在違反空污法、水污法、廢清法、環評法等各類案件中。常見違規樣態包括應投資設備而延遲投資、應操作而未操作、設施功能不足、未委由合格清除公司清運及未依環評承諾事項所支出成本等型式。

環保署表使，追繳不當利得處分手段並不受限於違反法令外高罰鍰的限制，為了維護環境公平正義，將會持續追討不法利得，同時呼籲企業務必遵行法規義務，規避稽查、污染環境，否則將會遭到不法利得追溯既往的處分。1050908

(中央社)