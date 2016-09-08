菲國緊急狀態 旅菲外國人生活安全需知

我要評比

特派員看世界專欄預期在公共場所看到更多荷槍實彈的軍警，路上出現更多的臨檢站，恐攻高風險地區可能實施宵禁。這是在全國緊急狀態之下，菲國將會出現的場景。

菲律賓政府於5日正式進入「全國緊急狀態」，在這種情況下，有幾件事旅菲外國人必須特別注意，並配合菲方辦理。

駐菲代表處已透過簡訊、通訊軟體群組，提醒旅菲台人出入公共場所時提高警覺，注意安全，出門隨身攜帶證件，以備安檢。中華民國駐菲代表處緊急聯絡電話為：+639178194597。

此外，對於全國緊急狀態期間，民眾應如何配合，綜合菲國相關單位提示，列舉如下：

一、遇有臨檢站應遵照指示停車受檢，如是夜間，應熄大燈開座艙燈；

二、進入商場、車站等公共場所，配合隨身背包檢查及搜身等程序；

三、不可開炸彈玩笑，違者可處5年以下有期徒刑，或是4萬披索（1披索=0.66889新台幣）罰金；

四、暫勿隨身攜帶危險物品，包括小刀、防狼噴霧器等，以免引起誤會；

五、配合國際機場更嚴格的安檢，出境旅客宜提早4小時抵達機場；

六、牢記「911」緊急求助或報案號碼，政府投訴熱線為「8888」。

中華民國外交部現對民答那峨島東部發布黃色警示，民答那峨島南部為橙色警示，民答那峨島其餘地區及離島為最高的紅色警示；民答那峨島以外菲律賓全境為灰色警示。

菲律賓全國緊急狀態源起於2日深夜發生在納卯市、造成14死逾70傷的夜市爆炸事件。南部恐怖組織「阿布沙伊夫」，透過廣播節目宣稱犯案，以報復政府軍近來的大舉清剿行動，菲方將此定調為恐怖攻擊。

犯案者針對杜特蒂家族治理30年的納卯市發動攻擊，而且一出手就挑人多的地方，挑釁意味濃厚。

杜特蒂巡視爆炸現場時宣布「無法紀暴力狀態」，5日進一步簽署了總統府第55號公告，正式宣布菲律賓進入「全國緊急狀態」，直到「總統取消為止」。

「什麼是全國緊急狀態？這是不是戒嚴的前兆？」在馬可仕戒嚴時代吃過苦頭的老一輩民眾開始擔心，坊間也開始議論紛紛。

馬拉坎南宮說明，「全國緊急狀態」遠非戒嚴，民眾仍享有基本公民與政治權利，政府不會在無拘捕令的情況下抓人，只是政府維安措施將更為嚴厲，總統得以調動軍隊支援警察，鎮壓所有形式的暴力行為。

1989年柯拉蓉總統面對軍事叛變、雅羅育總統於2003年納卯市爆炸案以及2005年的流產軍變，都曾實施全國緊急狀態。

納卯夜市爆炸事件發生後數日，首都區警察總部1份內部文件不慎外流，內容引述情報稱，有4名來自南部的穆斯林女子打算在馬尼拉人流眾多之處，發動自殺式炸彈攻擊。

這顯示，恐怖威脅有自南部擴散至首都之虞，一時之間人心惶惶。目前菲國各大商場、車站、捷運站已加嚴安檢程序，某些大站開始可見軍警人員聯合巡邏。

在馬尼拉國際機場，車輛進入時需接受安檢人員以反射鏡照視底盤，看看是否裝有爆裂物，行李箱也需由嗅彈犬檢查。在機場裏面，海關人員會嚴格比對出入旅客身分，隨身行李可能必須取出受檢。

雖然增添許多不便，但菲國民眾普偏表示理解，歡迎政府嚴格安檢措施。

恐怖組織「阿布沙伊夫」多數成員雖然被軍方包圍於南部山區，但他們與其他穆斯林武裝組織的關係錯綜複雜，不少成員之間有親戚或聯姻關係，彼此支援犯案的可能性極高。

此外，軍方情報也顯示，數名外國恐怖分子過去一直在民答那峨島招募及訓練新血，這些新人有可能受命執行爆炸任務，作為結訓成績單，大馬尼拉地區遭恐攻的威脅不容輕忽。1050908

(中央社)