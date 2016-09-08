前議員買愛送愛 贈弱勢戶月餅過中秋

前台南縣議員林進旺向台南心智障礙關顧協進會展翼烘焙坊訂購420盒月餅，今天贈予北台南家扶中心，讓永康區405戶弱勢家庭能多收到一份感心的中秋禮。

北台南家扶中心督導陳正梅表示，弱勢家庭平日生活開銷常要錙銖必較；加上9月開學季，家長忙著籌措學費，更別說在中秋節買應景的月餅給孩子吃。已轉從商的林進旺從民國98年起，每年都購買弱勢團體製作的月餅，再贈予家扶中心轉給受扶助戶。

陳正梅指出，連同今年送來的420盒，林進旺累積已捐出3260盒愛心月餅；社工人員也會樂當月餅宅配員，將林進旺的愛心盡快送到弱勢家庭手中。

北台南家扶中心今天邀請8戶隔代教養孫子的阿公阿嬤，由林進旺親手贈送月餅勉勵，還加碼新台幣1000元紅包及1箱文旦禮盒，讓這些肩負家庭照顧重擔的阿公阿嬤相當感動，頻向林進旺道謝。

家住永康區的楊黃本珠，在兒子4年前生病開刀治療後，擔起照顧兩個就讀國小的孫子重任。雖然從事資源回收的所得有限，但孫子相當爭氣，還曾在103年獲選家扶孝悌兒童。她說，雖然生活辛苦，但有善心人士的幫忙，一定能把孫子教養長大，成為有用的人，學習林進旺的善行回饋社會。1050908

(中央社)