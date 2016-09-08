砍警案 吳志展移審表情漠然
曾是東亞運保齡球國手的廚師吳志展，日前不滿違規停車遭開6張罰單後猛砍員警13刀，經新北地檢署起訴後，今天移審時表情漠然，不發一語，地院今天將開庭審理是否羈押。
吳志展日前不滿違規停車遭開單，竟對前往執勤海山分局警員張家逢痛下殺手，持菜刀猛砍13刀，造成員警重傷命危。
全案經檢方依殺人未遂等罪嫌起訴，但因聲押未獲法官裁准而引發爭議，經檢警隔天再度拘提並聲押獲准。今天由檢方移審院方，吳嫌在移審過程未發一語。
新北地院表示，檢方起訴後，院方今天會分案，由法官閱卷後開庭審理裁定是否有羈押必要。1050908
(中央社)
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