見半導體巨頭 總統籲勇敢投資台灣
總統蔡英文今天接見國際半導體產業協會及台灣半導體產業協會董監事及國內外半導體企業，她向企業喊話「我們也邀請大家勇敢的投資，一起參與台灣新一波的經濟發展」。
蔡總統今天接見「國際半導體產業協會（SEMI）及台灣半導體產業協會（TSIA）董監事及國內外半導體企業」。
出席人士包括，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨鈺創董事長盧超群、國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長麥奎克（Denny McGuirk）、國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸。
聯華電子執行長顏博文、日月光董事長張虔生與營運長吳田玉、南亞科技總經理李培瑛、科林研發總裁安提思（Martin Anstice）、力晶科技總經理王其國、漢民科技副董事長林淑玲、東京威力科創董事長常石哲男、美商英特格總裁兼執行長羅伊（Bertrand Loy）、亞舍立科技董事長兼執行長布瑪（Mary G. Puma）、迪恩士半導體董事長暨總裁須原忠浩、科林研發亞太區總裁廖振隆。
蔡總統致詞時提到，台灣現在正以工業4.0跟物聯網的技術概念為核心，推動整體產業的升級轉型，在新的產業發展過程中，半導體產業將會持續扮演關鍵性的角色，並且有更多應用的空間，「政府會做最好的準備，我們也邀請大家勇敢的投資，一起參與台灣新一波的經濟發展」。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。