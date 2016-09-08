陸國台辦：推動台企以仲裁解決經貿爭議
中國大陸國台辦今天表示，日前與中國貿促會聯合下發通知，要求各級台辦主動引導台資企業增強仲裁意識，協助台企運用仲裁方式保護自身合法權益，維護兩岸經貿關係穩定發展。
大陸國務院台灣事務辦公室8日在官網公布，日前與中國國際貿易促進委員會聯合下發「關於進一步推動台資企業利用仲裁方式解決經貿爭議的通知」。
大陸國台辦表示，這份通知要求各級台辦和貿促會充分發揮仲裁在台灣民眾權益保護中的作用，主動引導台企增強合約意識和仲裁意識，幫助台企運用仲裁方式保護自身合法權益，依法維護兩岸經貿關係穩定發展。
國台辦還說，印發通知的目的是運用法治方式鞏固和深化兩岸關係和平發展，完善涉台法律法規，依法規範和保障兩岸人民關係、推進兩岸交流合作，依法保護台灣民眾權益。1050908
(中央社)
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