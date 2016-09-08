馬英九鼓勵陸生捐血 讓兩岸血脈更加相連

來自浙江的女同學陳釗敏，特別提到打算在台灣捐血，馬英九也鼓勵陸生多多捐血，讓兩岸血脈更加相連。（王爵暐攝）

馬英九為實踐外籍新生致詞，受到學生熱烈歡迎。（王爵暐攝）

馬英九除致詞期勉新生努力向學外，也在現場接受所有新生提問。（王爵暐攝）

馬英九除致詞期勉新生努力向學外，也在現場接受所有新生提問。（王爵暐攝）

馬英九為實踐外籍新生致詞，受到學生熱烈歡迎。（王爵暐攝）

實踐大學8日舉行境外生開學典禮，邀請前總統馬英九為新生致詞，實踐大家今年共有95位陸籍學生及105位其他各國的新生入學，馬英九除致詞期勉新生努力向學外，也在現場接受所有新生提問，其中一位來自浙江的女同學陳釗敏，特別提到打算在台灣捐血，馬英九也鼓勵陸生多多捐血，讓兩岸血脈更加相連。

(中時)