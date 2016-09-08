VOGUE跨世紀時尚攝影展 與你一同預見幸福

一種舒淇式的美，融合著孩子氣與世故的女人味，舉手投足自然流露出一種獨特的性感風情。(Photographed by Tim Ho, Taiwan Vogue, March 2011)

《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》集結台灣20年來最重要的人物映像，每一張肖像背後，都有一個精彩的故事，或者正在發生，包含近日宣布結婚的甜蜜準新娘-舒淇。她的故事從二十年前開始，悄悄地往幸福推進著。

她說：我為家人而活...

舒淇：「我為家人而活」。因兒時看到母親為了讓弟弟上學而四處奔波，張羅學費的舒淇，毅然決然扛起家計，並在偶然之中進入娛樂圈，當起業餘模特兒。原以為無法擺脫豔星身份的她，直到1996年，演出爾冬陞導演的《色情男女》，獲得香港電影金像獎最佳新人與最佳女配角獎後，眾人終於不再將目光放在她的身材上，而是放在演技上。2005年，舒淇憑藉電影《最好的時光》拿下金馬獎影后，那一晚，她給了全世界最華麗的轉身。

預見最終的幸福

1997年舒淇與馮德倫因合作電影《美少年之戀》相識，期間兩人身邊各自有著另一半，今年馮德倫執導重拍好萊塢經典《縱橫四海》，兩人再度攜手合作。2016年9月宣布結婚成為彼此人生最重要的伴侶：「嗯是的 我們的婚事就是這麼簡單 …」證實了兩人之間相識20年，相戀4年的感情。從第一次見面那一眼，就在心上種下了一顆種子，舒淇與馮德倫一直小心翼翼地不讓外界碰觸獨屬於兩人的純粹與真摯，而選擇兩人共同付出耐心與堅持，終守護它結出了最醇厚深沉的愛情之果，共同走過快20年，他們的愛情刻入彼此靈魂的印記，只為給對方最初的真實與美好。

單人預售票優惠最後倒數七天

肖像攝影的趣味，在於大家會因為自己的背景、經歷及思維，來解讀每個影像所傳達的訊息或涵義，好不好看不是最重要的，重要的是，透過你自己的「眼」，你感受到的是什麼？是你所想像的這個人？還是發現這個人你不曾真正認識的樣子？

2011年3月號的封面人物-舒淇，與VOGUE前往峇里島進行拍攝工作，偶爾大笑、偶爾安靜的沉思，舒淇像是一種隨性跳躍的節奏，想到什麼就說什麼，有時是電影角色的感受，有時是生活的無聊玩笑；戴著 Frency & Mercury 白色方框粉色鏡片的墨鏡，在拍攝時大放異彩，點綴著她完美優雅風情。舒淇的性感來自於她的直率個性，

舉手投足間，不禁流露出其獨特韻雅的一面！

「預見Coming into Fashion, VOGUE時尚攝影展」抓住巨星的每個瞬間，等你來體會！即日起至9月14日止，單人預售票200元最後倒數七天！

活動資訊

活動名稱：《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》

活動地點：華山文創園區中4B館

活動時間：2016年09月15日(四) ~ 2016年11月27日(日)

主辦單位：VOGUE、時藝多媒體

洽詢專線：02-66169928

(中時電子報)