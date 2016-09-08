推台灣入聯 蔡明憲：已致函聯合國秘書長

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天表示，已致函給聯合國秘書長潘基文，強調中國大陸不能代表台灣2300萬人民，從國際法上及從聯合國憲章上台灣都夠格成為新會員國，也希望外交部要積極發聲。

蔡明憲上午接受中央社訪問，表示2016年台灣加入聯合國宣達團將在9日啟程前往美國，且昨天已把致潘基文的信件寄出，內容都是陳述事實，例如強調中國大陸不能代表台灣2300台灣人民，且若台灣進行入聯公投，最少70%民調會過，從國際法及聯合國憲章上來看，台灣都夠格成為新會員國。

他指出，外交部長李大維先前表示不會推動入聯，對此他們感到失望，但外交部今年應該還是要在聯合國大會期間積極透過友邦為台灣發聲，不管友邦是發言希望台灣入聯、有意義參與或在國際上有更好貢獻等等，這些都是可以立刻做的事。

蔡明憲說，明天宣達團赴美，外交部有協助安排在雙橡園舉辦為台灣祈福活動，紐約代表處也有酒會邀請有邦交國外交官參與，到了華盛頓更有一個午餐座談會，出席者包括前副助理國務卿薛瑞福及美國智庫學者等等，團員們會利用各種機會宣傳台灣入聯心聲。

他說，以台灣名義入聯的路很長，但台灣宣達團的聲音一定會傳出去。1050908

(中央社)