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台北市長柯文哲今天表示，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使大巨蛋終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為，「請支持給大巨蛋一個重生的權利」。

以下是大巨蛋案大事記：

--民國80年，中華職棒總冠軍賽下起大雨，看台民眾高喊「我們要巨蛋」，行政院指示規劃興建一座不受風雨影響的巨蛋室內體育館。

--89年6月，台北市政府通過向中央爭取支持推動巨蛋體育館興建案。

--90年1月，北市府預定在松山菸廠舊址興建4萬席次的大型室內體育館，全案採BOT開發。

--92年12月29日，台北市政府正式上網公告招商大巨蛋BOT案。

--95年10月3日，台北市政府與遠雄巨蛋事業股份有限公司辦理簽約事宜。

--98年9月10日，監察院調查大巨蛋案後，糾正北市府，提出39項缺失。

--100年6月30日，遠雄取得大巨蛋建築執照，預計103年完工。

--104年1月16日，台北市長柯文哲針對大巨蛋召開專案會議，要求檢視大巨蛋合約。

--104年1月21日，台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄見面，討論監察院糾正案、工程逾期問題。

--104年4月16日，大巨蛋安檢報告出爐，台北市提出7項公安標準，認為大巨蛋皆未達標。

--104年5月20日，台北市長柯文哲認為遠雄態度傲慢，未對大巨蛋施工造成的捷運威脅和松菸古蹟傷害問題，提出改善方案；北市府晚間以大巨蛋未按圖施工為由，勒令大巨蛋停工。

--104年6月10日，台北市廉政委員會將大巨蛋案移送法務部調查。

--105年4月13日，台北市長柯文哲首次提出大巨蛋朝解約方向前進。

--105年5月23日，台北市長柯文哲在議會公開表示，大巨蛋不改善公共安全就解約。

--105年6月6日，遠雄以停工超過1年，恐導致大巨蛋結構變形為由，向台北高等行政法院聲請停止執行市府的停工處分。

--105年6月8日，台北市政府下達最後通牒，要求大巨蛋9月8日前完成改善。

--105年7月19日，台北市政府提出市府版大巨蛋公安改善方案，園區總容留人數從14萬人減少到9萬，大巨蛋、商場和旅館等建物地面1樓需全部淨空，作為半戶外避難空間。

--105年7月21日，台北高等行政法院裁定公安部分可部分復工。

--105年8月25日，台北市政府不滿台北高等行政法院裁定，提出抗告，最高行政法院駁回，大巨蛋部分復工確定。

--105年9月8日，台北市長柯文哲宣布，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使大巨蛋終止契約的權利。1050908

(中央社)