陳文茜3獨董扛樂陞案 黃智賢：一石三鳥

我要評比

根據陳文茜友人轉述，她表示一定會負起擔任樂陞獨董該負的法律責任。(報系資料照)

金投會秘書長尚潔梅(中)7日赴北檢告發樂陞3名獨董背信罪。(陳志賢攝)

日商百尺竿頭公開收購樂陞，結果竟然不履行，造成樂陞股價崩跌，「中華金融人員暨投資人協會」秘書長尚潔梅，7日率眾至台北地檢署按鈴告發，樂陞董事長許金龍及3名獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘涉及背信罪、違反證交法。

許金龍7日晚上以證人身分赴北檢複訊後，檢方將許改列被告，並以違反證交法，訊後請回，諭令限制出境、出海。

但3名獨董犯了甚麼錯？政論節目主持人黃智賢今在臉書撰文表示，追陳文茜等3獨董，其實是一石三鳥的連環好計：

1.讓他們去背別人的黑鍋。

2.轉移犯罪焦點。

3.順便鬥臭藍營餘孽。

黃智賢認為，法律只給獨董不到7天的審議期，就是不希望獨董做實質審查，因為獨董沒有時間也沒有資源或公權力去做。

她認為樂陞案極可能有犯罪者，但如果找無辜的人做代罪羔羊，而讓真正犯罪的人賺錢走人，豈不是成為犯罪者的幫兇。

黃智賢說，樂陞案看到台灣在金融法令和操作上的叢林生態，看到顢頇的掌權者，和不可思議的法律，以及民粹怎樣操作動員，以為私用。

黃智賢《陳文茜等獨董犯了甚麼錯?》臉書全文如下：

日商百尺竿頭公開收購樂陞，結果竟然不履行，樂陞股價狂瀉，投資人蒙受巨大損失。

這一股怒火，最近突然指向被收購的樂陞的三個董事陳文茜，李永萍和尹啟銘身上。

樂陞案中，如果陳文茜，李永萍和尹啟銘三個獨立董事犯了罪，比如內線交易，或是勾結禿鷹或是圖利。

被萬人唾罵，這叫做罪有應得。

如果這三人其實是無辜的，讓這三個人來背負樂陞案破局的罪責，其實真是一石三鳥的連環好計。

這可以達成三個重大目標:

1讓他們去背別人的黑鍋。2轉移犯罪焦點。3順便鬥臭藍營餘孽。

一次捕獲三條無辜大魚，這實在是太上算的一件事了。

1

讓他們去背別人的黑鍋。

甚麼意思?

違約不履行的是日商百尺竿頭。

要審查這個外商的單位，叫做經濟部投審會。

負責公開收購事宜的，是中信銀。

我國法律，根本沒有要求公開收購者，要提出履約保證金。

所以臨時反悔，完全不必付任何成本。

而這三個獨立董事，是被收購的樂陞的獨立董事。

根據法規，當日商通知他們要收購了。

他們只有不到7天的時間，可以召集律師和會計師，審議公開收購的”公平性和合理性”，也就是收購價合不合理。

法規並不允許他們去實質審查這個日商。

況且你就算實質審查日商，你要這三個獨董，如何去預測日商日後會不會履約?

你不如去找摸骨大師或是星座算命，還比較實際。

當百尺乾圖竟然不履約，有三萬多個投資人，因為投資失利而努火爆發，卻不知該找誰時，有人出來適時點火，把箭頭導引到樂陞的獨立董事身上。而這三個獨立董事，恰恰都是名人，那不是一下子就把火引到別人身上，大夥兒上啊，去打他們 ?

而且這三個人都是個體，都是在野者，很好打擊的。

2

轉移犯罪焦點

從日商要收購消息傳出以後，樂陞股價就開始劇烈波動。

而且在梅以任何風吹草動下，市場上兩次出現，同一家證券公司，集中大量放空。

集中大量放空，這不是有鬼， 甚麼叫做有鬼?

樂陞收購案太多疑點，種種跡象又顯示，禿鷹集團有介入的跡象，黑影內幕重重。

這時把火引到名人身上，讓投資人怒火，媒體和檢調的目光，都放在這三個獨董身上，這豈不是太妙了 ?

即使事後證明這三個獨董是清白的，是無辜的，是盡責的。

但這三人已經幫我擋了幾個月的輿論砲火。

甚麼做代罪羔羊?

用來幹嘛的?

就是幫我被人砍，被人殺的。

3

順便鬥臭藍營餘孽

這三個獨董，都是藍營大咖。

要在媒體和網路上煽起仇恨，不是容易得很 ?

如果鬥這三個人，豈不是在媒體上可以轉移焦點?

這功效不是跟兆豐金一樣 ?

如果2012年的紐約兆豐事件，可以用來公然指控2008年5月就退休的周美青。明朝的劍既然可以斬清朝的官，那藉著樂陞案收購破局，鬥臭鬥垮陳文茜，李永萍和尹啟銘，只不過剛剛好而已。

投資人要憤怒，對他們憤怒好了。

如今樂陞董事長許金龍已經改列被告，這三個獨董被傳訊約談，是隨時可能的事。

即使事後證實這三個人既不買賣股票，也沒有內線交易。而他們身為獨董，不但已盡法律要求的職責，更沒做任何圖利別人的事。

日商不履約，事神仙都管不了的事。

那已經是三年五年後的事了。

有這三個人出來擋子彈，該負責的，該被查辦的，掌權的，通通都安然過關了。

該浮現的真相，也許永遠不會被發現。

豈不妙哉 !

4

樂陞，到目前為止，並不是一家垃圾公司。

今年7月營收2.05億元，稅後純益每股有純益0.12元。

過去在高科技和網路公司的工作經驗，讓我對樂陞這家公司會偶爾關注。

因為讀的是MBA，所以對商場征戰有著職業上的興趣。

但第一次認真看樂陞的新聞，是因為他跑去買了「一之鄉」這個老字號蛋糕店。驚訝了沒多久，樂陞竟然又買了「怡客」這個餐飲連鎖。

一個網路遊戲業者，究竟在布甚麼局?

但無疑的，「怡客」和「一之鄉」都是實體經濟裡擁有現金流量的好公司。

再聽到樂陞的消息，竟然是有日商要公開收購，而並不是合意收購。

也就是說，樂陞並不是心甘情願地跟日商百尺竿頭談併購，而是百尺竿頭不管你願不願意，就直接發動公開收購。

樂陞是一個被迫被收購的被害者。

樂陞原來的經營團隊，只有6.25%的股權。而要來收購的這個日商，原來也擁有樂陞8%以上的股權，持股甚至比原有的經營團隊還要多。

只是它原本是一個silent partner，只有股票，沒有董事席位。

這次竟然要在市場上，以128元/股，公開收購三萬八千張(約25.7%股份)樂陞股票。

而原來的經營團隊， 在收購完成後，是可能被掃地出門的。

5

做為被公開收購的樂陞公司，當它在五月，無預警的被「百尺竿頭」這家公司，透過中信銀，專人送達文件，告知說，「我要來公開收購你了」。

根據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」，它必須在10天內，就要公告許多文件，包括對這次收購，對股東有甚麼建議。

第14條第二款這樣寫:” 就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由。 “

被收購的公司必須給股東建議，並且要求反對收購的董事，如果反對收購，要公布姓名和反對的理由。

這甚麼意思 ?

這條文這樣寫，意思是基本上，被收購的公司，不需也不該反對收購。除非你有非常強烈而堅決的反對意見。

而且你不可以匿名反對，要求你必須具名反對，並且詳列理由。

被收購的公司，基本上是沒有反對收購的權力的。

6

根據第14-1條，被收購的公司，「應即設置審議委員會，並於十日內公告審議結果。 」

看到沒，在10天裡，去掉周末，再掐頭去尾，其實只有不到7個工作天。

這7天裡，被收購的公司要設置審議委員會，要審議，然後還要公告審議結果。

只有7天。

這個審議委員會怎麼組成?

條文要求「設有獨立董事者，應由獨立董事組成」。

那法律要求這些獨董要審議甚麼呢?

條文明白說，要審議的，是「公開收購條件之公平性、合理性，及就本次收購對其公司股東提供建議。」

7

什麼叫做「公平性、合理性」?

就是這次的收購價公不公平? 合不合裡?

「對其公司股東提供建議」。

甚麼建議?

就是對這次收購，股東要不要把股票賣給收購者，有甚麼建議。

當法律規定，只給獨立董事不到7天的時間，來審議收購案。

而且明白告訴獨立董事，你要審議的，只有兩件事，叫做「公平性、合理性」。

翻譯成白話文，就是要獨董們看看，收購價格跟公司本來的股價相比，合不合裡? 公不公平?

這個審議的過程，從法律訂定的實質面來看，基本上被收購的公司，是無能反對收購的。

你看日月光和矽品的不合意併購案，大家就是比股票多寡，然後看主管機關核不核准。

當法律只給獨立董事不到7天，要在這不到7天內，召集律師和會計師，研究收購價格合不合理，公不公平，然後開審議會， 駔成審議， 然後公告。

這個法律條文，流程和時間限制，就是明白顯示，法力其實真的就只是要求獨立董事，研究收購價合不合理。

不然給你7天不到，就算你不吃不喝不睡，你有時間，能力和法律基礎可以做甚麼事? 況且法律也不許你做其他的事。

8

所以普華商務法律律師事務所（PWC)和KPMG諮詢公司向獨董建議說，審查百尺竿頭公司提出的收購條件，符不符合公平、合理性這件事，才是獨立董事審查會要向股東提出的「建議」。

許多人現在責備樂陞獨董，為什麼不審查百尺竿頭”適不適格”收購。

問題是，被收購公司的獨董，並不是被要求要審查收購者適不適格。

政府和法律對公開收購者的要求，非常寬鬆，甚至不要求履約保證金，也沒有甚麼門檻限制。

甚至法律上，在集中市場個人違約不買股票，都有罪責。

可是在公開市場違約不收購股票，竟然不必被追究。

地球上不會有一家公司的獨立董事審議會，有能力可以在7天不到， 研究股價合不合理，調查收購者適不適格，然後打包票這家公司一定會履約收購股票。

有這種能力，去買樂透就好了。

有公權力和能力可以審查，這個公司適不適格可以收購的單位，叫做經濟部投審會，不叫做樂陞獨董。

9

陳文茜等獨董，對這個收購案，依法是沒有駁回權的。

對這個收購案審議，獨董們最後做成的結論是甚麼?

他們的結論是「中立建議」，也就是不鼓勵賣股票，也不反對你賣。

因為當時樂陞股價約在104元，百尺竿頭提出來的收購價，是128元，落在律師和會計師經過專業鑑價的合理價格帶。

我判斷，他們沒有任何正當理由可以質疑這次的公開收購，又沒有駁回，也找不到理由建議股東賣股票。

我想， 如果當時他們竟然發神經，審議出一個不建議的結果給股東，甚至害得溝購破局，那股東們不是會群情激憤，痛罵陳文茜他們，憑什打壓股價? 害他們遭受損失?

你是他們，你該怎麼辦?

10

獨立董事為什麼沒有提醒股東們，日商百尺竿頭，是有可能違約的？

可是日商百尺竿頭的違約風險，在公開說明書已經清楚說明，也已經有公文書格式提醒投資人，所以他們只是提醒投資人，要詳閱公開說明書，的確沒有在是強調，會有違約的風險。

可是違約的風險，照理講應該是由法律，承銷商，政府審查和履約保證金，以及投資人這五大關卡來把關，不是嗎?

怎麼會到最後找被收購公司的獨立董事，來幫大家做代罪羔羊呢?

當然我們還是可以求全責備獨董， 你們怎麼不囉嗦一點， 多多叮嚀幾句?

可是因為沒有多多叮嚀幾句，要把獨董當成罪犯看待，這叫做甚麼?

這就叫做欲加之罪，何患無辭。

不是嗎?

我們可以這樣嗎?

一場收購案破局，竟然最後讓被收購者獨董揹責任。

這樣的國家， 還真是文明。

這樣的背後算計，更是驚人。

11

樂陞案讓我們看到台灣在金融法令和操作上的叢林生態，看到顢頇的掌權者，和不可思議的法律，以及民粹怎樣操作動員，以為私用。

讓我們看到無辜者怎樣可以陷入牢籠。

樂陞案極可能有犯罪者，有瀆職者，有共犯，有合謀。

但如果我們找無辜的人做代罪羔羊，而讓真正犯罪的人賺錢走人，那豈不是成為犯罪者的幫兇。

而讓獨董們為自己沒錯的事，負上無止盡的責任，甚至面臨莫須有的罪名，面臨私人財產被扣押。

那就不僅僅是擊垮了這三個無辜的獨董，而是我們的商業機制和文明徹底的潰敗。

台灣將成為禿鷹新樂園，成為企業治理的地獄。

哀我國家。

(中時電子報)