當代大提琴神話！《2016米夏．麥斯基大提琴獨奏會》傳奇再現
屹立不搖的大提琴神話，精采絕倫的音樂饗宴，當代大提琴傳奇演奏家米夏麥斯基即將再度登臺，並攜其女-莉莉麥斯基一同合奏。向來視藝文推廣為己任的主辦單位時藝多媒體及獨家贊助華南金控，此次特邀世界級演奏家-米夏麥斯基來台演奏，高品質的表演內容、超優質的演奏陣容，勢必帶給樂迷們難忘的音樂饗宴！2016年12月4日國家音樂廳，邀您一起見證傳奇！
足跡遍佈歐、美、亞各地舞臺的米夏麥斯基，深受世界各地樂迷愛戴，其不僅為德意志（DG）唱片公司的專屬簽約藝術家，亦與維也納和柏林愛樂樂團、倫敦交響樂團、以色列愛樂樂團、巴黎管弦樂團、奧菲歐室內樂團和歐洲室內樂團等樂團合作，可說是國際樂壇最炙手可熱的大提琴家！曾多次受聲望卓著的東京「Record Academy Prize」肯定，亦獲「回聲古典大獎」三次、以及「德國唱片大獎」、「巴黎唱片大獎」、「年度金音叉獎」等獎項，並獲數次葛萊美大獎提名。
而莉莉麥斯基已與其父米夏麥斯基搭檔超過十餘年，這音樂世家的組合、血脈相承的默契，每次的合作總是讓人驚豔，將經典曲目詮釋的別樹一格。除此之外，莉莉麥斯基還曾受葛萊美獎得主小提琴家「菲利普昆特」等多位知名演奏家邀請合作，與著名指揮家的合作也不計其數，如萊納德斯拉特金、湯瑪斯桑德林、傑哈德阿爾布萊希特、丹尼爾萊斯金、阿爾伯托韋羅內西等。
場場爆滿、曲曲經典，2016年全台僅此一場《米夏麥斯基大提琴獨奏會》，12月4日於國家音樂廳，一場精彩絕倫的音樂嘉年華即將展開！本活動由華南金控獨家贊助，即日起全面啟售，華南卡友購票享全台最低95折優惠！購票請洽兩廳院售票系統，相關訊息請臉書搜尋「時藝多媒體」粉絲團。
(中時電子報)
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